Nå åpner campingplassene

Flere campingplasser i Oppdal og Rennebu åpner nå dørene igjen etter å ha vært stengt i en periode for å hindre koronasmitte. Halsethøkka camping er en av campingplassene som måtte stenge og Ole Halseth forteller til Opdalingen at den siste tiden har gått veldig bra, men at de nå gleder seg til å kunne åpne dørene igjen.

- Vi valgte også å stenge toalettbyggene, for vi var redde for at folk kom fra E6 om natta. Dette gjorde vi for å sikre at det ikke kom inn smitte, sier han.

- Folk gleder seg til å komme tilbake

På mandag åpner de igjen og han sier at de nå skal kjøpe inn ekstra smittevernutstyr.

- I første omgang er det de faste som får komme tilbake. På sanitæranlegget skal vi skaffe oss utstyr for håndhygiene og vi kommer til å sette opp flere plakater om at folk skal være forsiktige og å ta hensyn, sier han.

- Hvordan blir det å skulle ønske velkommen igjen til de fastboende?

- Vi har fått flere tilbakemeldinger om at de gleder seg til å komme tilbake. Alle har hatt forståelse for at vi måtte stenge og det har ikke vært noen sure miner, sier han.

Stor tro på resten av campingåret

Ole og Anne Halseth har drevet campingen i flere tiår og de har hatt åpent hver eneste påske de siste 54 årene. Årets høytid var den første de måtte holde stengt.

- Det var veldig uvant å ikke skulle ha åpent. Hele denne perioden har vært utrolig merkelig, sier han.

- Har denne tiden påvirket dere økonomisk?

- De fastboende betaler en fast parkeringsavgift for hele året og den får vi inn. Så sånn sett har vi klart oss bra økonomisk. Vi er kanskje nødt til å gjøre noen tiltak for den ubekvemme påsken og vil samle alle på campingen til en stor fest når det hele er over og det er trygt å være sammen igjen, sier han.

- Hva tenker du om resten av campingåret?

- Jeg tror det vil være en stor tilstrømming til Oppdal fremover. Det er mange plasser i Norge som er attraktive og jeg tror det blir en boom med hjemmeferie i år. Så jeg har stor tro på resten av året, sier han.

Iverksetter tiltak

Også i Rennebu åpner Halland camping igjen etter å ha vært stengt den siste tiden. De har ingen fastboende vogner, men de har en del arbeidsfolk som bor i hyttene og som pendler til arbeid.

- Vi har ikke hatt noe utleie i år sammenliknet med tidligere år. Det har vært en utrolig rar tid, sier Tore Halland til Opdalingen.

- Hvilke tiltak har dere iverksatt for å kunne ta imot gjester på campingen?

- Vi har gode rutiner på vasking og vi vasker over alle kontaktflater med jevne mellomrom. Vi prøver også å sjonglere på hyttene vi leier ut. Vi har også såpedispensere i alle hytter, sier han.

Tro på oppsving

Økonomisk sett har arbeidsfolk som arbeider i området med forskjellige prosjekt, og som leier hytte på campingen, bidratt til at det har kommet penger inn i kassa.

- Det leier opp til det vi har tapt på det andre. Slik sett har vi omsatt like mye som tidligere år, både i mars og april, sier Halland.

Men nedgangen av gjennomreisende er bortimot null sammenliknet med tidligere år.

Halland sier at han har tro på at campingene vil få et oppsving.

- Det er nok mange som vil ta turen rundt om i Norge i sommer, så jeg tror det vil være brukbart med besøk i sommer. Men vi vil nok miste utenlandsktrafikken og den bruker å være stor hos oss. Det er mye tyskere som er innom oss, i tillegg til turister fra andre land, som Nederland, Polen og Sverige, sier han.

Campingen på Nordskogen har en gunstig plassering og ligger langs E6, en ferdselsåre som både nordmenn og turister farter på hver dag gjennom sommeren.

- Vi er innforstått med at det ikke vil bli slik det har vært tidligere år, men vi håper at nordmennene vil ta seg en tur. Vi gleder oss til å få turistene og gjestene tilbake, sier han. sier han.

Fremtidsplaner

Til denne sesongen har de utvidet campingområdet, noe som gjør at de kan ta imot flere gjester. Nå har de totalt 40 bobil- og vognplasser. Det ble ordnet en del i fjor, som er klar til å ta i bruk i sommer.

I tillegg har de 18 hytter og tre leiligheter. I tillegg har de flere planer for campingen.

- Vi holder på å planlegge en større lekeplass, sier han.

Holder sanitæranlegg stengt på ubestemt tid

Også Granmo camping åpner campingen på mandag.

- Da har vi fått klarsignal til å åpne hele campingen igjen fra mandag 20. april. Sanitæranleggene vil være åpne med noen restriksjoner, skriver de på sin Facebook-side.

På Skaret camping vil sanitæranlegget være stengt på ubestemt tid.

- Dette gjøres som en del av myndighetenes oppfordring til bekjempelse av smittespredning. Det vil bli mulighet for å hente seg vann fra den utvendige kranen på sanitærbygget, samt at skylle-/tømmerommet vil bli åpnet, skriver Skaret camping på Facebook.