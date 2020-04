Nesten tusen bedrifter har søkt om korona-hjelp

Nyheter

Søknadsportalen, Kompensasjonsordning.no, åpnet ved 12-tiden lørdag.

– På tre timer fikk Skatteetaten inn 880 søknader, viser tall oppdatert klokken 15 lørdag, forteller pressesjef Merete Jebsen i Skatteetaten til NTB

Hvilke bedrifter som får støtte og hvor mye penger de får, vil være tilgjengelig og søkbart for alle.

Skattedirektør Hans Christian Holte opplyste fredag til NTB at løsningen for innsyn vil være klar i løpet av veldig kort tid.

20 milliarder i måneden

Bedrifter som har blitt pålagt å stenge av staten, kan søke om kompensasjon allerede lørdag. Mandag 20. april kan øvrige bedrifter og selskaper levere sine søknader.

Hvis alt går som planlagt, vil pengene være på konto hos de første bedriftene allerede på mandag.

Makstak for støtte er ordinært 30 millioner kroner, mens større selskaper og konserner kan få opptil 80 millioner kroner. Regjeringen har anslått at ordningen koster 20 milliarder kroner i måneden, totalt 50 milliarder for mars, april og mai.

Dekker faste utgifter

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene. Det er unngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner.

Sesongbedrifter som fornøyelsesparker og alpinsentre treffes dårlig av denne ordningen. Regjeringen jobber derfor videre med en egen beregningsmodell for disse.

Kompensasjonsordningen ble godkjent av EØS-tilsynet ESA fredag og ble deretter presentert av finansminister Jan Tore Sanner på en pressekonferanse sent fredag kveld.