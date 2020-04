Utdanningsforbundet optimistisk om skoleretur for eldre elever

Nyheter

Hvis gjenåpningen av småskolen går bra, kan alle elever være tilbake på skolen før sommerferien, tror Utdanningsforbundet. Men ikke alle skoler har plass.

– Dersom erfaringene etter den gradvise gjenåpningen av barnehage og skole tilsier at dette lar seg gjøre uten at vi får økt smitte, er det veldig sannsynlig, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i en epost til NTB.

– Derfor blir det nå avgjørende at utviklingen følges tett, og at de erfaringene som gjøres, blir tatt hensyn til, sier han.

Det knyttes stor spenning til smitteveilederen for skolene, som skal legges fram mandag klokken 16. Skolene skal åpne dørene for 1.-4.-klassingene om én uke.

Åpent spørsmål

Når resten av elevene vil kunne komme tilbake, er imidlertid et åpent spørsmål. Samtidig rykker sommerferien stadig nærmere. Trolig vil det også ta flere uker før det blir klart om koronaepidemien vokser som følge av gjenåpningen av barnehagene og småskolen.

Regjeringen vil foreløpig ikke ut med detaljer om hvordan prosessen videre vil se ut, eller når de ulike beslutningene skal fattes. Men signalet er tydelig:

– Det er et mål at alle skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Vedtak om åpning av ytterligere trinn skal kommuniseres ut i god tid slik at skolene kan forberede seg, sier statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet til NTB.

– Må endre reglene

Fungerende rektor Berit Arnesen ved Marienlyst skole, som er Oslos største ungdomsskole, sier hun foreløpig ikke har fått noen signaler om når de eldre elevene kan komme tilbake. Men på Marienlyst er det uansett ikke mulig å hilse alle elevene velkommen tilbake med dagens smittevernregler, ifølge rektoren.

– Vi har ikke mulighet til å ha full åpning med de avstandsreglene på to meter som gjelder. Det går ikke. Da må de endre reglene, framholder Arnesen overfor NTB.

Skolene vil også stå overfor en rekke andre utfordringer når det gjelder å både ivareta smittevernet og de pedagogiske aspektene ved undervisningen, påpeker Handal.

– Dette vil kreve en ekstra ressursinnsats, som kommunene må kompenseres for. Det kan for eksempel handle om ekstra renhold, større utgifter til skoleskyss og forsterket pedagogisk bemanning for å dekke opp både hjemmeundervisning og skolebaserte tilbud samtidig, sier Handal.