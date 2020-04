Flere trosser FHIs koronaråd - politiet går ut med påminnelse

Nyheter

- Vi har loggført meldinger om at det samles ungdommer flere steder i Oppdal sentrum som ikke forholder seg til at de bør holde to meters avstand til hverandre og til forbudet mot ansamlinger av mer enn fem personer. Vi minner om at FHI (Folkehelseinstituttet) sine anbefalinger og råd fortsatt må følges. Det er ingen som har avlyst koronaen, selv om noen kanskje ønsker det, sier avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, til Opdalingen.

Han trekker frem et eksempel:

- At åtte-ti personer samler seg og sitter som sild i tønne rundt en benk utenfor gatekjøkkenet, det er ikke innafor. Meldingene gjelder ulike kategorier av russ og sivile personer som mingler i sentrum. Det gjelder for så vidt ikke bare ungdom, vi ser også tendensen til at voksne samler seg og ikke overholder riktig avstand.

- Hva gjør politiet, hvis dere ser folk som ikke følger FHI sine anbefalinger?

- Vi går nok bort og har dialog med dem, for å høre hva de selv tenker. Smittefaren er ikke over, og det er viktig at vi tar forholdsregler for å minimere faren for spredning.