Åpner barnehagene og småskolen i Rennebu

Nyheter

Mange kommuner har hatt åpne barnehager denne uka, og fra mandag åpner også barnehagene i Rennebu. Da skal også elevene i 1.-4.-trinn tilbake på skolen.

- De ansatte har brukt tiden godt til planlegging og innføring av smitteverntiltak for å gjøre dette til et godt og trygt tilbud for alle barn, foreldre og ansatte, skriver varaordfører Marit Bjerkås (Ap) i en pressemelding.

Klart for historisk møte Torsdag kveld avholdes det aller første møte i Rennebu kommunestyre der representantene ikke er fysisk til stede.

- Stort ansvar

Hun minner om reglene for smitteverntiltak.

- Når vi nå skal tilbake til hverdagen blir det den nye hverdagen vi skal inn i. Skal vi lykkes med å komme oss i gang igjen er det svært viktig at vi alle sammen er flinke til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler fra nasjonale myndigheter, skriver Bjerkås i pressemeldingen. Hun tenker spesielt på håndhygiene, avstand til andre og ikke overgå gruppestørrelser på fem personer.

- Med flotte vårdager og ikke minst fine forhold på kunstgressbanen har vi noen viktige opplysninger. Banen er åpen for egenaktivitet frem til klokka 17.00 alle dager, men det hviler et stort ansvar på hver enkelt om å sette seg inn i informasjonen om bruken. Maks fem personer pr gruppe med minimum to meter mellom hver. Antibac vil være tilgjengelig og skal brukes, skriver Bjerkås. Hun opplyser at det vil bli hengt opp informasjonsplakater på banen om regler for bruk og aktivitet, og oppfordrer sterkt til at voksenpersoner er med barna på banen og informerer godt om reglene som gjelder der.

Roser næringslivet

- Vi vil også gi en honnør til næringslivet som har vært aktive med å innføre smitteverntiltak og gjort en stor innsats for at det skal være trygt både å jobbe og benytte tilbudene som er i kommunen. Stadig flere tjenester vil nå gradvis kunne åpne opp igjen og de bransjevise smitteverntiltakene er kommet ut til de fleste. Er det usikkerhet knyttet til noen av disse tiltakene oppfordrer vi til å kontakte kommuneoverlegen for videre avklaringer, skriver Bjerkås.

Vurderer nye grep

Rennebu kommune har pr i dag ingen egne lokale smitteverntiltak, kun de nasjonale, og Bjerkås håper kommunen kan fortsette sånn.

- Vi er likevel beredt til å måtte gjøre nye grep om smittesituasjonen i kommunen skulle endre seg, skriver Bjerkås.

Flere offentlige tjenester vil også delvis åpnes. Biblioteket er stengt, men du kan bestille og hente bøker. Fysio, ergo, helsestasjon og psykisk helse er i gang igjen, men fortsatt med noen restriksjoner.

- Når vi nå gradvis skal tilbake til hverdagen vil det bety flere møtepunkter, mer mobilitet i befolkning og det vil potensielt gi flere smittesituasjoner. Det er derfor avgjørende at vi fortsatt står sammen, hver for oss, i kampen mot korona. Vi anbefaler å laste ned smittestopp-appen fra FHI, den er et supplement og ikke en erstatning for de øvrige tiltak. Derfor - bli best på håndhygiene og tenk smittebegrensning i hverdagen, slik tar vi samfunnet vårt gradvis tilbake i drift igjen, skriver Bjerkås.

Ingen flere positive tester

Det utføres koronatesting hver dag i Rennebu, men det er fortsatt ingen flere som har testet positivt utover de fem tidligere tilfellene. Alle fem er friske igjen.