Ansatte i skole og barnehage er testet før gjenåpningen

Kommuneoverlege i Rennebu, Arne Opdahl, forteller til Opdalingen at det ikke foreligger endringer i vedtaket som et enstemmig formannskap vedtok i sitt møte 14. april, da gjeldende frem til 22. april. Vedtaket gjelder altså fortsatt.

Tester ansatte

I Rennebu er det fortsatt registrert fem smittede personer siden utbruddet av koronautbruddet, der samtlige forlengst er erklært friske. Kommunen er med andre ord per dato en smittefri sone, og slik vil kommuneoverlegen helst at det skal fortsette.

- Samfunnet åpnes litt mer, og da er henstillingen til alle at vi fortsatt viser ansvarlig oppførsel. Det foreligger ingen nye lokale vedtak, så vi krysser fingrene for at folk er ansvarlige, sier han.

På mandag åpner både barnehager og skoler for elever i 1. - 4. trinn i kommunen, og Opdahl forteller om en omfattende testing av ansatte i forkant.

- Dette gjør vi for det første for å sjekke om vi har mørketall og finne noen vi eventuelt ikke visste om. For det andre er testene gjennomført for å forebygge, og for det tredje for å berolige foreldre om at det ser bra ut i forhold til de ansatte, sier han.

Godt forberedt

Opdahl sier han støtter det nasjonale vedtaket om å åpne barnehage og skole. Han er samtidig veldig fornøyd med at åpningen ikke skjedde 20. april, slik retningslinjene åpnet for.

- Vi fikk en ekstra uke til forberedelser, og har planlagt godt. Vi fikk brukt uka til å få på plass et mye bedre opplegg, så det er trygt å sende barna til barnehagen, sier han.