Avhør er gjort i snøscootersaken: - Vi har fått bekreftet det vi har trodd

Nyheter

Tirsdag 7. april ble Ronny Flatås tatt for ulovlig snøscooterkjøring i Ilfjellet i Rennebu. Da Statens Naturoppsyn (SNO) tok ham og flere andre scooterkjørere på fersken, forsøkte de å stikke av. For Flatås endte flukten i form av et ublidt møte med et tre.