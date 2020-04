Skrev forelegg så blekket sprutet

Nyheter

Torsdag formiddag holdt politiet trafikkontroll i en 60-sone langs E6 ved Driva. Der ble det utstedt fem forenkla forelegg for kjøring i for høy fart og to forenkla forelegg for mobilbruk. Høyest målte hastighet var 76 kilometer i timen.

Senere samme ettermiddag rigget politiet opp laseren i en 60-sone ved riksveg 70, vest for Oppdal sentrum. Også her ble det skrevet fem forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet var 85 kilometer i timen, mens andreplassen gikk til en som kjørte 84 kilometer i timen.