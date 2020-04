Russen velger å ha russefeiring med en vri

Nyheter

Feiring av 13-års skolegang for årets avgangselever, vil bli noe annerledes enn hva de hadde sett for seg. Koronasituasjonen gjør at flere store russearrangement er avlyst og smittevernregler må følges for å forhindre smitte.

Signe Sande er årets russepresident for oppdalsrussen og hun forteller til Opdalingen at de velger å ha russefeiring som planlagt, med hensyn til smittevernreglene.

- Vi har planlagt en bildåp, men der venter på godkjenning. Vi jobber med å finne alternative løsninger for å få en best mulig feiring, til tross for omstendighetene, sier hun.

Usikkerhet

- Hvordan har dere i russestyret jobbet for å få på plass en alternativ feiring?

- Det vi foreløpig har gjort er å arrangere denne bildåpen, som vi håper på at blir godkjent. Der vil vi spre oss i forskjellige biler, og går opp en og en for å bli døpt, der man har tometers avstand. Ellers så tror jeg vi må ta det litt som det kommer, vi skal i forkant informere russen om smittevernreglene og prøve å finne noen løsninger på hvordan vi kan feire, sier hun.

Hun forteller at de ikke har gjort å veldig mye til nå, siden situasjonen er så usikker.

- Vi ikke vet hva som skjer videre. Derfor starter vi i hvertfall med dåpen, så får vi se hvordan det blir, sier hun.

- Hvordan skal dere klare å overholde reglene med tanke på at man er flere en fem i en bil og liknende?

- Bilene må nok dessverre dele seg litt opp og bytte på hvem som er med. Ellers må vi nok holde oss en del ute i mindre grupper, og prøve så godt vi kan på å finne på ting, sier russepresidenten.

- Russen har håndtert situasjonen veldig bra

Selv om rammene for årets russefeiring er annerledes, så sier Sande at stemningen i russegruppa er veldig bra.

- Jeg synes russen takler dette veldig bra. Dette er jo noe de fleste har sett frem til, så selvfølgelig synes vi de ter kjipt. Men det er likt for alle og det er ingenting vi kan gjøre noe med, sier hun.

Hun forteller at hun er imponert over hvor grei stemningen er og hvor villig de er til å være med på å bidra til at det skal bli best mulig.

- Hvor viktig er det at dere får feiret av dere er ferdige med 13-års skolegang?

- Jeg vil si at det er ganske viktig. Det er jo denne gjengen man har gått på skole med i flere år og man har knyttet vennskap for livet. Derfor er det veldig fint å kunne feire før alle skal gå hver sin vei, sier hun.

Dialog

For å kunne få til noe som likner en russefeiring, må de ha godkjennelser fra kommunen og kommuneoverlegen.

- Vi har sendt søknad om dåpen til kommuneoverlegen som skal ta den videre, så sånn sett er det jo greit at vi kan ha en dialog der. Det er også viktig, slik at vi har noen retningslinjer å forholde oss til, sier hun.