Ønsker ikke «vanlig» hyttestil i Forollhogna

Nyheter

I disse dager sender Nasjonalparkstyret for Forollhogna ut Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder ut på høring. Veilederen er utarbeidet i et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og verdensarvkoordinator på Røros.