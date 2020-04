- Det er med tungt hjerte vi må avlyse

Nyheter

Lørdag 25. april utvidet regjeringen forbudet mot store arrangement frem til 1.september. Dette betyr at lokale arrangement, som for eksempel Rennebumartnan og Nerskogskonserten må avlyses.

Regjeringen har talt: Rennebus to største arrangement må avlyse Forbudet mot arrangement med over 500 deltakere betyr at både Rennebumartnan og Nerskogskonserten må avlyse.

Daglig leder i Rennebumartnan AS, Kenneth Teigen, skriver dette i en pressemelding mandag formiddag:

"Det er derfor med tungt hjerte at vi må meddele at det ikke blir noen Rennebumartna i år. Dette er trist både for oss, utstillere, publikum, frivillige og samarbeidspartnere og alle som så frem til et flott jubileumsarrangement.

Selv om det er vondt å måtte avlyse, er vi veldig glade for at myndighetene har kommet med klare og langsiktige reguleringer som setter de helsemessige behovene først.

Styret og administrasjonen i Rennebumartnan AS, vil nå bruke litt tid sammen med eierne av selskapet, Rennebu kommune, samarbeidspartnerne og andre for å stake ut veien videre frem mot Rennebumartnan 13. -15. august 2021.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert".