Nyheter

Søndag ettermiddag holdt politiet laserkontroll ved fylkesvei 700 ved Gunnes i Rennebu. Det resulterte i ti forenklede forelegg – alle for hastighet. Høyest målte hastighet var 77 kilometer i timen i 60-sonen.

Samme kveld ble to rådyr påkjørt i vårt distrikt – et ved rv70 og et på E6 et sted i Oppdal. Politiet har ikke opplysninger om konkret hvor disse påkjørslene fant sted.

Det oppsto ingen personskader og ingen nevneverdige skader på kjøretøy i påkjørslene. Viltnemda overtok begge sakene.