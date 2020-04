Tester flere for koronasmitte

Nyheter

Det opplyser kommunen på sine hjemmesider.

- Oppdal kommune har nå en periode bedre kapasitet i forhold til å teste for Covid-19. Det er ønskelig at alle som kan ha grunn til å tro at de har Covid-19, kontakter fastlegekontoret sitt for å få dette vurdert. Dette blir gjort for å få bedre status på smittesituasjonen i Oppdal, skriver kommunen på sine hjemmesider.

De opplyser om at det er symptomer som feber, sår hals, tungpusthet og hoste som det er det aktuelt å teste for smitte. Dette er uavhengig av yrke.

- De som skal innlegges sykehus, eldre over 65 med tilleggs-tilstander, beboere i helseinstitusjoner, og barn og ansatte i barnehage/SFO/skoler vil bli prioritert, men vi ønsker å få alle inn til vurdering, og vil tilstrebe å teste så mange som mulig, skriver kommunen videre.

Den utvidede testingen vil foregå så lenge det er kapasitet, og behov.