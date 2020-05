Nyheter

Tor Snøve, kommunestyrerepresentant for Oppdal Arbeiderparti holdt den første appellen fredag. Han snakket blant annet om at 1.mai er like viktig i dag, som tidligere.

- 1.mai pleier å være en dag, hvor vi samles for å markere kampen for frihet, likhet og solidaritet. Det er like viktig i dag som for hundre år siden, sa Snøve.

Viktige yrkesgrupper trukket frem

Snøve tok seg videre tid til å fremsnakke arbeidsgrupper som har viktige roller i denne tiden.

- Vi må ikke glemme å gi stor respekt til dem som arbeider i samfunnets første rekke. Jeg tenker da på butikkansatte, helsepersonell, NAV-ansatte, bussjåfører, renovatører, og ikke minst renholderne, som i denne situasjonen har en enda viktigere jobb å gjøre, enn de noen gang har hatt, fortsatte han.

Også Tore Aasheim (SV) holdt appell, og han benyttet også anledningen til å trekke frem enkelte yrkesgrupper.

- Tenkt av vi i 2020 skulle få oppleve at folk hamstrer mat. Det er først nå vi begynner å tenke på hvem det er som lager maten vår, og om vi klarer å produsere nok mat til oss selv. Norge ligger på jumboplass i verden når det kommer til selvforsyning. Kanskje er det nå på tide å fremsnakke bonden, og vise større solidaritet med hun eller han, sa Aasheim.

Felles internasjonal dugnad

Ida Heggvold (leder Oppdal/Rennebu AUF) sto også på talerstolen. Hun fokuserte blant annet på hva dagen 1.mai skal symbolisere.

- Vi må ikke glemme 1.mai og hva dagen symboliserer. 1.mai er en dag for kamp og feiring. Det er en internasjonal dag, hvor arbeidere marsjerer for et sterkt og solidarisk samfunn, sa hun.

- Vi må ikke ta rettighetene vi har forgitt. Det har vært en lang vei for oss å gå, og det har ikke vært lett å komme seg hit. Vi er heldige som bor i et så fantastisk og velstrukturert land. Selv om vi blir rammet av koronaviruset, vet vi at alt blir bra igjen, takket være helsevesenet som jobber døgnet rundt og gjør alt for fellesskapet, fortsatte Heggvold.

Heggvold snakket også om en felles internasjonal dugnad i denne spesielle tiden.

- Vi i AUF mener at Norge må ta del i en felles internasjonal dugnad. Vi må ikke ta hjelpemidlene og ressursene vi har for gitt, vi må huske de som blir hardest rammet og vi må ta grep slik at alle kommer seg ut av situasjonen best mulig. Alt blir bra igjen hvis vi viser solidaritet, dugnadsånd og hjelper til så godt vi kan, sa hun.

- I slike tider får vi erfart viktigheten av solidaritet og fellesskap

Tor Snøve la også vekt på at selv om man kan være fullstendig uenig i de tiltakene som bestemmes i denne perioden, må rådene som kommer følges. Han minnet på at det ikke er noen fasit på hvordan en slik situasjon skal løses.

- I slike tider får vi erfart viktigheten av solidaritet og fellesskap, uttalte han.

I tillegg til Tor Snøve, Ida Heggvold og Tore Aasheim holdt også Jan Nøstberg (leder i Fagforbundet Oppdal) og Inger Eithun (Leder Oppdal Norsk folkehjelp) appeller. Seansen ble avsluttet med et musikalsk innslag fra Frode Haarstad.

Alle appellene kan ses når som helst dersom man følger denne linken :

https://www.youtube.com/watch?v=v8Bb_ZIndY4&list=PLMSPk47zJzyy_YG8iRBYUhjcS7FQeN5jp&index=1