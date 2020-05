Markerte dagen med direktesending

Nyheter

Leder i 1. mai-komiteen, Grete Heidi Ingul Rønning innledet direktesendingen. Hun ledet også sendingen helt ut, og tok i mot gjester og presenterte kulturinnslagene underveis. Hun la vekt på viktigheten av å markere dagen, selv om den i år var annerledes enn normalt.

- Vi er forhindret i å møte, slik som vi aller helst ønsker. Vi er nødt til å ta hensyn til smittevern.

Likevel er det forferdelig viktig for oss å markere en dag som det her, innledet hun med.

En kamp mot forskjeller

Ordfører Ola Øie var også en av gjestene i fredagens direktesending. Han snakket blant annet om viktigheten av 1.mai.

- 1.mai betyr veldig mye. Dagen er jo en kamp mot forskjeller. Jeg kjenner jeg får litt gåsehud av å snakke om det, fordi det har vært en så viktig kamp, som vi har drevet med i alle år, sa ordføreren.

Øie vektla videre at dagen symboliserer systemet i Norge, som vi nyter godt av i koronatiden.

- For meg er 1.mai en ideologisk dag, hvor vi blir påminnet det vi har kjempet for i så mange år og som har vært med på å gjøre at systemet i Norge i dag, fanger opp kriser, slik som det vi opplever nå, fortsatte han.

Hele direktesendingen kan ses i reprise på Rennebu Arbeiderparti sine Facebook-sider. Sendingen varer ganske nøyaktig en time, og blant de deltakende var også leder i Rennebu Arbeiderparti Inger Helene Havdal, Maj Britt Svorkdal Hess fra Frivilligsentralen og flere musikalske innslag fra både korps og fra kulturskolen.