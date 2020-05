Vil utsette pga korona: - Vi har ikke hatt tid til grundige planprosesser

Nyheter

- Vi har nå i over en måned vært i en veldig spesiell situasjon. Koronapandemien har krevd, og krever mye av oss. Liv og helse er viktigst, derfor har tiltakene vært helt nødvendig. Vi vet imidlertid at denne krisen rammer, og vil ramme samfunnet vårt hardt økonomisk. Omfanget er det vel ingen som helt har klart for seg ved nåværende tidspunkt. Vi vil kunne gå en krevende økonomisk tid i møte, også vi som kommune vil merke dette, skriver Risan i en interpellasjon som han kommer til å presentere under kommunestyremøtet torsdag 7. mai.