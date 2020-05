Den norske kirke åpner dørene igjen

Nyheter

Samfunnet åpnes gradvis og kontrollert. Det vil også kirkene gjøre. Fra søndag 10. mai vil det være mulig å feire gudstjeneste i kirkene igjen.

– Det er stort å endelig kunne si velkommen til kirken igjen, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding til Opdalingen.

– Tusenvis av mennesker pleier å delta på gudstjenestene våre. Med smittevernveilederen på plass kan kirkene åpne opp igjen, fortsetter hun.

Suksess med strømming av gudstjenester på nett Mellom 500-1000 har fulgt med på de nettbaserte gudstjenestene i påsken.

Kan feire nattverd

For første gang siden middelalderen stengte Den norske kirke dørene 12. mars. Som en del av den nasjonale dugnaden, ble tilbudet flyttet fra kirkerommet til nett.

– Vi er godt fornøyde med oppslutningen om kirke på nett. Samtidig med at vi åpner opp, skal vi nå jobbe med en videreføring av det digitale tilbudet, forteller Raaum.

Konstituert preses Atle Sommerfeldt er glad for at flere får delta på dåp, bryllup og begravelser, og at det igjen blir mulig å feire nattverd.

– Og det kan se lyst ut for høstens konfirmasjoner som planlegges gjennomført etter ferien. Det vet jeg mange gleder seg til, sier han og understreker at det kan bli nødvendig med noen flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig for å overholde krav til antall og avstand.

Sender direkte gudstjenester og konserter fra Nidarosdomen Den norske kirke sender gudstjenester og konserter fra Nidarosdomen direkte på Facebook gjennom hele påsken.

Tar smittevern på alvor

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen har ledet arbeidet med bransjestandarden. Hun er glad for det gode samarbeidet med arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter KA, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Fagforeningene har også vært involvert i arbeidet.

– Vi må ta smittevernet på alvor. Det ville ikke vært mulig å åpne dørene igjen uten godt samarbeid mellom alle som får en gudstjeneste til å fungere, sier Vad Nilsen.

– Mange, inkludert oss, gleder seg til å åpne kirkene for flere. Men først må ansatte og frivillige få opplæring og bygge et godt samarbeid om smittevern. Derfor vil det skje en gradvis åpning etter hvert som vi har nødvendige tiltak på plass i den enkelte kirke, sier leder i Norges Kirkevergelag Oddbjørn Eide.

Lokal samhandling

Lokal samhandling er avgjørende.

– For KA har det vært særlig viktig å bidra til å legge til rette for god samhandling på nasjonalt nivå mellom begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og for god involvering av arbeidstakerorganisasjonene. At det har lyktes, kan forhåpentligvis inspirere også til tett lokal samhandling både mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd, mellom prost og kirkeverge og med tillitsvalgte og verneombud i begge linjer. Det blir nå veldig viktig, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA.

Denne smittevernveilederen er den første bransjestandarden i rekken. Veilederen er godkjent av Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges kirkevergelag, og har blitt gjennomgått av Barne- og familiedepartementet. Den vil kunne bli justert i tråd med nye utfordringer eller endrede smittvernsbestemmelser. KA leder arbeidet med å få på plass smittevernveiledere for arbeidet med barn og unge, diakoni og kirkemusikk.

Hovedpunkter fra smittevernveilederen:

Maks 50 personer tilstede

Minst 1 meter avstand mellom hver person

Syke personer skal ikke delta eller være til stede

Rutiner for håndhygiene og renhold

Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr

To fulle kirker fikk med seg den digitale gudstjenesten Sist søndag åpnet sokneprest Arne Aspeland dørene til Oppdal kirke for alle på Facebook. Aldri før har så mange fått med seg en gudstjeneste i Oppdal og Lønset menigheter.