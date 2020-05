Nyheter

To trailere har krasjet på E6, rett ved Oppdal betong. Det skal ifølge vitner på stedet kun være snakk om materielle skader. Politiet rykker ut for å dirigere trafikken, som for øyeblikket står bom stille.

- Det meldes om ingen personskader og at trafikken kan passere vekselvis. Det er per nå ingen dramatikk, sier avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, til Opdalingen.