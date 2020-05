Må avbryte sommerferien ved eventuell smittetopp

Nyheter

Onsdag ble det holdt et nytt møte i krisestaben i Oppdal kommune. De opplyser at ingen nye har testet positivt for koronaviruset i Oppdal etter 25. mars. Totalt har 124 personer blitt testet i kommunen.

Krisestaben har heller ikke fått noen tilbakemeldinger om symptomutvikling hos de 9 som ble satt i karantene etter at en ekstern kom til møter i Oppdal for halvannen uke siden, for i etterkant å få påvist koronasmitte.

Koronatester gjennomføres nå på tirsdager og torsdager, med mulighet for utvidelse dersom det blir nødvendig å teste opp til 50 personer per dag. Det opplyses samtidig at det jobbes med flytting av teststasjon.

Ferieavvikling

Beredskapen ved ferieavvikling har vært diskusjonstema. Krisestaben har kommet fram til at dersom det kommer en ny smittetopp i løpet av sommeren, så vil kommuneoverlegen måtte avbryte ferien.

Krisestaben diskuterer ulike scenarier med tanke på den generelle beredskapen ved smittetopp og ved legesentrene.

Folkehelseinstituttet (FHI) forventer smittetopper, minst en mindre og en større der reproduksjonstallet øker der hver smittet smitter fler enn det en gjør nå. Akkurat nå minker antallet nye smittede og sykehusinnleggelser over hele landet.

Krisestaben planlegger ut fra at det antageligvis blir nødvendig med en viss beredskap i ett år fram i tid. Det settes ned en arbeidsgruppe hos kommunedirektøren for å lage en plan for beredskapen, hvor også scenarier dersom noen i krisestaben blir syke tas inn.

Politiske møter

Det påpekes at den sikreste måten å skape lokale smittetopper på nå, er å slappe av i smitteverntiltakene. Krisestaben slår fast hvor viktig det er at en har desinfeksjonsvæskedispensere i alle sammenhenger der mange ferdes, som butikker og andre offentlige steder.

Hva som skjer med de politiske møtene i kommunen, avgjøres nærmere under torsdagens (7. mai) kommunestyremøte. 4.

«Vi vet at noen kommuner har åpnet for mindre utvalgsmøter, men slik vi forstår det gjelder femmer-regelen fortsatt for politiske møter. Det det er gått fra sentralt hold at 50 personer med en meters mellomrom fra 7. mai gjelder arrangementer», heter det i rapporten fra møtet.

Angående hvordan offentlige arrangementer skal gjennomføres, kommer det mer informasjon etter torsdag 7. mai.

Krisestaben opplyser samtidig at rådhuset igjen åpner for publikum fra mandag 11. mai. Innen den tid må det være på plass praktiske løsninger der hensynet til smittevern ivaretas.

Under følger mer info om gjenåpningen av rådhuset:

* Åpningstiden vil være 9-15, det er servicetorget som åpnes

* En servicevert vi ta imot besøkende og vise hvor desinfeksjonsdispenseren er

* Alle må ha gjort avtaler (inkludert tidspunkt) på forhånd med den de skal møte – dette vil serviceverten spørre om

* Navn og telefonnummer må oppgis av hensyn til eventuell smittesporing

* Det blir tatt hensyn til avstand (en meters omkrets)– da kan det være at noen må vente utenfor

* Renholdet blir styrket. Særlig flater og dørhåndtak etc. vil bli rengjort ofte

* Trafikkstasjonen (Statens Vegvesen) er ikke sikker på om de klarer å åpne til 11. mai. De vil komme med kunngjøring når de vet mer. Timebestilling kun på nett. Gå til www.vegvesen.no/trafikkstasjoner og bestill time der.

* NAV, politi og tannklinikk må hente de som har avtale i servicetorget

Forespørsel om gondol

Krisestaben har mottatt forespørsel om sommerdrift av gondolbanen. Til det svarer de følgende:

«Her bes gondoldriftsselskapet om å komme med forslag til hvordan smitteverntiltakene kan ordnes og så sende forslag om dette til smittevernet i Oppdal kommune. Da får de råd og en godkjenning når dette er på plass.»

Angående trening utendørs med utstyr fra treningssenter, er dette noe som skal utredes nærmere med sentrale myndigheter. Også dette kommer det mer informasjon om 7. mai.

Krisestaben er orientert om feriestengte barnehager i ukene 29, 30 og 31. Kommunen arbeider nå med beredskap som skal dekke behov i spesielle tilfeller.

