Sparer penger - dropper tunnel på E6 i Soknedal

Nyheter

Nye Veier ønsker å legge veilinjen i en dagsone vest for regulert trasé sør for Soknedal, blant annet ved å gjenbruke deler av eksisterende E6. Da kan trafikantene få firefelts motorvei og fartsgrense på 90 eller 100 km/t, til samme kostnad som for den regulerte løsningen med ettløps tunnel med tre felt og 80 km/t.

– Vi får med andre ord en mer fremtidsrettet og trafikksikker vei for samme kostnad, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier i en pressemelding.

Vurderte sju alternativer

I november i fjor signerte Nye Veier kontrakt med FCC Construcción, som har Johs. J. Syltern og Rambøll med seg på laget. Siden den gang har de jobbet sammen med å optimalisere utbyggingsprosjektet som går fra Ulsberg til Vindåsliene.

– Vi har sett på i alt sju ulike løsninger, med tunnel, dagsoner og en kombinasjon av disse. Det alternativet vi har valgt er helt klart det beste målt opp mot våre prosjektmål. Sammenlignet med alternativet med doble tunnelløp får vi en kostnadsbesparelse i størrelsesordenen 300-350 millioner kroner med den foretrukne dagsoneløsningen, sier Bjørgård.

Vindåsliene er et komplisert område for veibygging med utfordrende topografi, hensynet til elva Ila og Dovrebanen.

Billigere å drifte

En dagsoneløsning er ikke bare billigere å bygge, den er også vesentlig billigere å drifte. En tommelfingerregel sier det er ca. 3-4 ganger dyrere å drifte en tunnel enn tilsvarende vei i dagen. Nye Veier hevder også at det blir vesentlig mindre klimagassutslipp når de ikke bygger tunnel, og at det ikke blir beslaglagt mer dyrkamark med denne veilinjen i forhold til opprinnelig plan.

– Vi ser også på mulighetene for å utvide arealet for dyrkamark gjennom opparbeidelse av deponier for overskuddsmasser sier Mathisen.

Kan bli byggestart til høsten

Nå starter prosessen med å omregulere området. Nye Veier har oppstartsmøte med Midtre Gauldal kommune denne uken for å starte planprosessen.

– Vi har målsetning om å komme i gang med anleggsarbeider i prosjektet i løpet av høsten, og vi håper at reguleringsplanen for Vindåsliene blir vedtatt slik at anleggsarbeidene kan starte der rundt årsskiftet 2020/2021. Dette krever at vi får en effektiv behandling av planen og at vi unngår innsigelser, sier Bjørgård.

Bygger for fremtiden

Trafikkveksten i området vil på sikt medføre at den regulerte løsningen med ettløps, trefelts tunnel blir underdimensjonert. Nye Veier mener det er riktig å bygge for fremtiden da det erfaringsmessig blir dyrere og mer komplisert å bygge om når behovene oppstår. Krav om doble tunnelløp og rømningsvei slår inn ved en trafikkmengde på 8000 kjøretøy per døgn. Etter prognosene vil dette behovet komme i perioden 2030-35.

– Med fire felt i Vindåsliene får vi en mer helhetlig og jevn standard for E6 gjennom Trøndelag, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan. Han er meget fornøyd med at det nå ser ut som det blir mulig å realisere fire felt i Vindåsliene.