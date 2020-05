Bommet på søppelplassen med flere hundre meter

Nyheter

"Det e' mytji som kjæm fram når snøen forsvinn", sang Gluntan for mange år siden. Like ved avkjørselen fra fylkesveien, på veien som paradoksalt fører til miljøstasjonen i Berkåksmoen i Rennebu, er den gamle sangen høyst aktuell også i dag, for her har noen slengt fra seg hvitevarer, møbler og annet skrot i skråninga ved siden av veien.