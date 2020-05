Flere banker kutter renta

Nyheter

SpareBank 1 SMN setter ned renta på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringen gjennomføres fra 25. mai.

- Nå setter vi ned renta for tredje gang på kort tid og gjør boliglånet enda billigere. Vi gjennomfører renteendringen raskt gitt den krevende situasjonen mange av våre boliglånskunder er i, sier konserndirektør Nelly Maske i Privatmarked i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.

SpareBank 1 SMN endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende, og endringen gjelder fra 12. juli for eksisterende innskuddskunder. Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån.

I går, like etter at Norges Bank satte ned styringsrenta til null, varslet Danske Bank at de satte ned renta. Også de kutter med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai.

Fredag morgen varslet Nordea at de setter ned rentesatsen på flytende boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng, gjeldende fra 28. mai. Den andre av de to storbankene i Norge, DNB, har ennå ikke satt ned sine renter.