Rennebu åpnes gradvis opp - vil gjøre flere smittetester

Akkurat som Oppdal, har Rennebu kommune denne uken åpnet for pårørendebesøk ved sykehjemmet og på boligavdelingen.

Besøkene skal fortrinnsvis skje utendørs i sansehagen, men det er mulig å få tilrettelagt besøkene innendørs i kantinen ved ønske. Maks to pårørende får komme på besøk samtidig, og det skal være minimum to meters avstand mellom pårørende og pasienten. Besøkene begrenses til 15 minutter.

Ønsker du å besøke dine kjære, må du avtale dette med den aktuelle institusjonen på forhånd per telefon. Besøkene skal klargjøres på forhånd med hensyn til eventuelle risikofaktorer som symptomer på Covid-19, og det må avtales tidspunkt som passer for pasient, pårørende og ansatte som skal følge pasienten ut.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, har du ikke tillatelse til å besøke disse institusjonene.

Mer testing

Rennebu kommune åpner nå for at alle med koronasymptomer skal testes. De vanligste symptomene er feber, sår/tørr hals og hoste. Noen kan få pustevansker og lungebetennelse, men det er senere i forløpet.

Har du hatt symptomer i to dager, kan du kontakte «koronatelefonen» på nummeret 72 40 25 57. Grunnen til at du bør vente i to dager etter at symptomene først oppstår, er for å unngå falske negative prøver.

Helsepersonellet på koronatelefonen avgjør hvorvidt du skal komme inn til legekontoret for å bli testet eller ikke. Blir du bedt om å ta testen, vil denne gjennomføres i bilen på parkeringsplassen utenfor legekontoret. Prøven sendes så til testlaboratoriet ved St. Olavs Hospital og svar er ventet dagen etter.

Rådhuset åpner dørene

Fra og med mandag 11. mai åpner også kommunehuset i Rennebu dørene for besøkende, med forbehold om at disse ringer og avtaler møte (inkludert tidspunkt) på forhånd.

Kommunehuset holder åpent fra klokken 09 til 14. Sentralbordet er betjent fra 08 til 15:30.

Hvis du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer skal du ikke komme.

Alle som besøker kommunehuset, må henvende seg til servicetorget for registrering. Navn og telefonnummer må oppgis av hensyn til eventuell smittesporing. Dette gjelder også for avtaler med NAV. Husk at du også må sjekke ut i servicetorget når du er ferdig med ditt møte.

Det er satt ut antibac som du skal bruke både når du ankommer og når du forlater kommunehuset.

Antall deltakere på møter må begrenses så mye som mulig, og avholdes på møterom som er store nok til å kunne overholde reglen om minst en meters avstand mellom hver person. En-meters-regelen skal alltid ivaretas. Dette er et individuelt ansvar som må tas på alvor.

