Nyheter

I klasserommet sitter elevene i avgangsklassen ved Rennebu barne- og ungdomsskole og ser film. Det er dag to etter åtte uker med hjemmeundervisning, og "The Greatest Showman" ruller over lerretet. Filmfremvisningen er slett ikke noe de finner på bare for å få tiden til å gå, men en helt planlagt del av undervisningen.