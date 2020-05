Har ikke sett så store snømengder i fjellet siden 1958 - 80 prosent sjanse for storflom

Nyheter

Ordfører Geir Arild Espnes opplyste i dag at fylkesmannen på vegne av NVE har orientert Oppdal kommune om at det ikke har vært så store snømengder i fjellet i Trøndelag siden 1958. I orienteringen heter det at det er «80 prosent sjanse for en storflom med en topp i midten av juni.»