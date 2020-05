Oppdalsbanken setter ned renta

Nyheter

De fleste bankene satte ned renta på boliglån inntil 0,40 prosentpoeng forrige uke, da Norges Bank satte ned styringsrenta til histpriske null årosent.

- Med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sine nedjusteringer har Oppdalsbanken besluttet å sette ned renten på boliglån ytterligere med inntil 0,40 prosentpoeng. Dette kommer i tillegg til de tidligere varslede renteendringene på til sammen inntil 0,85 prosentpoeng, skriver Oppdalsbanken i en presemelding. Banken varlser at det er boliglån for unge som får den største rentenedgangen denne gangen.

De som har boliglån i Oppdalsbanken vil få informasjon om renteendringen i løpet av kort tid. For boliglånskunder vil renteendringen skje med virkning fra 18. mai for nye kunder og 2. juni for eksisterende kunder. Renteendring på innskudd vil tre i kraft 13. juli.

Flere banker kutter renta Både SpareBank 1 SMN og Danske Bank setter ned lånerenta.

Det foretas også en nedgang på utlån og innskudd for bedrifter og landbruk, disse endringene vil også bli satt i kraft så snart som mulig.

Koronatiltakene fører med seg økonomisk usikkerhet for mange, selv om samfunnet nå gradvis åpner opp igjen.

- Rentenedgangen vil redusere de månedlige utgiftene på boliglånet. Derfor iverksetter vi også denne gangen renteendringen på utlån raskt for å imøtekomme våre kunders behov. I tillegg vil vi kunne bidra med avdragsfrihet og eventuelle utsettelser med betaling av lån, skriver Oppdalsbanken.