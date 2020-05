Har jobbet overtid hver uke siden koronaen kom

Nyheter

De ansatte hos Comfortbutikken Rørsenteret i Oppdal har fullt opp med jobb med hytteprosjekter og har jobbet mye overtid til tross for koronakrisen. Daglig leder Morten Roten påpeker at de er heldige som har mye å gjøre og at det å gjøre en god jobb er den beste reklamen de har.