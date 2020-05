Måtte kjøre i grøfta for å unngå å treffe rådyr

Nyheter

Tirsdag kveld klokken 21:41 fikk politiet melding om at en bilist hadde kjørt av veien på rv70 ved Klevgardene, på toppen av Gråura. Uhellet skjedde som følge av at sjåføren måtte manøvrere seg unna et rådyr som løp ut i veien. Rådyret kom uskadet fra det, mens bilen endte i grøfta.

- Det oppsto ingen skade på tredjemanns eiendom, men bilen fikk seg en karamell. Det ene dekket ble vrengt av og ellers oppsto det mindre skader. Bilberger ble bestilt og ambulanse rykket også ut.

Ambulansepersonalet friskmeldte sjåføren på stedet.

Forholdet skal ha skjedd nærmere 21:10. Det tok en liten halvtime før de fikk varslet fra om hendelsen. Sjåføren hadde språklige utfordringer, men fikk en annen person som behersket norsk bedre til å varsle fra til politiet.

Litt senere samme kveld, klokken 23:30, fikk politiet melding om at et annet rådyr hadde møtt en litt mindre heldig skjebne. Dyret ble påkjørt av en personbil ved E6, ikke langt fra Oppdalsporten, og døde i sammenstøtet.

Det oppsto skader på høyre side av fronten til den involverte personbilen. Ingen mennesker ble skadet i sammenstøtet.

Veitrafikksentralen overtok saken, da rådyret ble liggende dødt i veibanen.

