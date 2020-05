Stor leteaksjon etter ung mann fra Rennebu

Nyheter

20 år gamle Magnar Grendal fra Rennebu ble meldt savnet tirsdag kveld. Han ble meldt savnet av familien klokka 21.30 og politiet satte i gang med etterforskning i forbindelse med forsvinningssaken. Det ble også brukt polithund som gjorde søk natt til onsdag.

Leteaksjonen pågår i Orkanger-området i Orkland kommune. Politi, helikopter, redningshunder, Røde Kors og Norsk folkehjelp deltar i leteaksjonen.

Det er Adresseavisen som først skriver om saken.

- Det har gått så lang tid uten konkrete spor at vi valgte å gå ut med en etterlysning, sier lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal lensmannsdistrikt til Adresseavisen.

Etter at politiet gikk ut med en etterlysning i media og på sosiale medier onsdag ettermiddag, har det kommet inn en del tips.

- Vi har fått en del tips hvor meldere mener de har sett den savnede mannen på Orkanger eller i Orkanger-området. Disse tipsene har vi videreformidlet til de som er på stedet og som koordinerer leteaksjonen, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet har opprettet en egen tipstelefon: 73 48 94 00

Sea King-helikopter og ekvipasjer fra Norske redningshunder ble satt inn i søket rundt klokka 18. Røde Kors og Norsk folkehjelp var allerede på plass.

- Vi kan ikke bruke drone mens Sea King er i lufta. Hvis helikopteret må løse andre oppdrag eller avslutte, så har vi en drone med varmesøkende kamera som tar over, sier Volden til Adresseavisen.

Avisa skriver at politiet sendte ut fire patruljer og to hundepatruljer til leteaksjonen. Søket tar utgangspunkt i hybelen til den savnede, og politiet har også fått opplysninger om et turområde som 20-åringen var glad i.

Adresseavisen skriver videre at den savnede mannen ble fanget opp av et overvåkningskamera på Oti-senteret på Orkanger tirsdag formiddag i 11-tida.

Han hadde på dette tidspunktet svart jakke, rød caps, hettegenser, svart sekk og dongeribukse. Han hadde på seg joggesko. Da han ble meldt savnet senere på kvelden, kan han ha vært iført grønn turbukse med lommer.

- Politiet ønsker opplysninger om observasjoner, og om noen har vært i kontakt med savnede det siste døgnet, står det videre i etterlysningen.