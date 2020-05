Oppløftende melding fra meteorologen

Nyheter

Det er fint vær i både Rennebu og Oppdal fredag formiddag. Tosifret antall plussgrader og en god del sol hjelper godt etter en lang periode med guffent vårvær. Det gledelige er at tendensen fortsetter, i hvert fall over helga.

- Dere får ganske greie temperaturer nå, bekrefter statsmeteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til Opdalingen.

Haukeland opplyser at det er Trøndelag som er et av områdene i landet som får best vær i helga.

- Det kommer litt nedbør sent fredag kveld og natt til lørdag, men dette ser ut til å gi seg fort, sier han.

På kysten av Trøndelag kan det blåse opp til liten kuling fra sørøstlig retning, men i innlandet sør i fylket blir vi forskånet fra alt for mye vind.

Det blåser friskt på Berkåk fredag formiddag, og vindstyrken i Rennebu og Oppdal er i følge yr.no på omlag 10 m/s. Denne vil avta gradvis utover helga.

- Det kan imidlertid bli litt kastevind på dere, sier Haukeland, som sier at prognosene tilsier at det han karakteriserer som den greie temperaturen i vår region fortsetter, også utover i neste uke.

Her er det fare for stor vårflom med snøsmeltingen Gradvis varmere vær fram mot helgen vil gi snøsmelting i lavere fjellstrøk. Dette vil gi noe økt vannføring i elver – men det er egentlig bare godt nytt.