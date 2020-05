Skiløperne er flydd ut av området

Nyheter

Politiet organiserte snøscooterhjelp fra Jølhaugen etter at to skiløpere har gått seg fast i nærheten av Svarthetta i Trollheimen.

Sea-King helikopteret som skulle hente ut de to som gikk seg fast på nordsiden av Svarthetta, kunne ikke hente ut skiløperne på grunn av for mye vind.

Politiet i Trøndelag meldte klokken 19.38 fredag kveld, at de istedet organiserer kapasitet på snøscooter fra Jølhaugen i Rennebu.

En redningsmann og en lege ble satt av, og tok seg opp til stedet for å bistå skiløperne inntil scooterne kommer frem, skrev politiet på Twitter.

Det er en mann og en kvinne i 50-årene som har bedt om bistand etter at de har gått seg fast i nærheten av Svarthøtta (Svarthetta) i Trollheimen.

Det er adresseavisen som skrev dette fredag kveld.

- De har gått seg fast og de har veldig sterk vind der de er. Det er vanskelig terreng og sannsynligvis stor snøskredfare, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Hovedredningssentralen har funnet ut at det beste er å hente de ned med et Sea King-helikopter fra Ørland.

Brukbar form

- Det blir organisert en redningsaksjon. Det er nok verre å kjøre innover med snøskuter. De er foreløpig i brukbar form, men tør ikke flytte på seg fordi det er så sterk vind, opplyses det til Adresseavisen.

Vakthavende redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge sier at de forventer at Sea King-helikopteret vil være fremme like etter klokken 19.

Skredfare

Han sier til Adresseavisen at de foreløpig ikke har vurdert å sende andre mannskaper, på grunn av mye snø og skredfare.

Svarthøtta (Svarthetta) er et fjell på grensen mellom kommunene Rindal, Oppdal og Rennebu i Trøndelag. Det har en høyde på 1 548 meter over havet og er det høyeste punkt i Rennebu kommune. Fjellet ligger sentralt i Trollheimen, og kan for eksempel nås fra Jøldalshytta, Trollheimshytta, Gjevilvasshytta, eller fra Nerskogen. (Wikipedia)