Mange med for høy fart - det får lommeboka svi for

UP gjennomførte søndag formiddag en trafikkontroll på E6 på Berkåk.

Resultatet ble ni forenklede forelegg, der laseren målte den høyeste hastigheten til 81 km/t i 60-sonen.

Like over kommunegrensa til Midtre Gauldal, ble resultatet enda mer nedslående under kontrollen UP gjennomførte dagen før.

Ved Garli ble hele 39 førere ilagt forelegg for hastighet på lørdag, der høyeste fart ble målt til 117 km/t i 80-sonen. I tillegg fikk fire bilførere forelegg for mobilbruk, samt to for annen uønsket trafikal adferd.

Som om ikke det var nok, onsdag var politiet på plass ved Gullvåg camping, også det i Midtre Gauldal kommune.

Her ble det skrevet ut hele 50 forenklede forelegg, noe som indikerer at folk hadde det travelt i inngangen til langhelga. Den i overkant offensive kjøringen er ikke bare potensielt trafikkfarlig, det medfører også en solid jafs i lommeboka til de som blir stanset av lovens lange arm.

Det er altså all grunn til å oppfordre folk langs veien til å dempe farten - det er mye mer å foretrekke at både du og de du møter kommer helskinnet frem.