Moderat skredfare i Trollheimen

Nyheter

Varme på dagtid vil øke vassmetting i snø og gi skredfare i fjellet. Det er størst sjanse for skred på ettermiddag og kveld.

Dette melder NVE på sine nettsider.

Varselet for søndag viser likevel at skredfaren nå er justert ned fra kategori 4 (rødt farevarsel) sist onsdag, til gult garevarsel (kategori 2) i dag, søndag.

Rødt farevarsel: Stor snøskredfare i fjellet Har du planer om å tilbringe godværsdagen på fjelltur, bør du kanskje revurdere.

NVE skriver at en kaldere værtype reduserer smeltingen, slik at snødekket får tid til å å slippe ut vann. Smeltinga på dagtid er fortsatt stor nok til å gi sjanse for våte skred.

Størst sjanse for skred er det på ettermiddag og kveld, når vannmettinga i snødekket er størst. Det er mye og store skavler i fjellet, disse får nå varme og kan knekke og dra med seg snø i henga under.

Kaldere netter kjøler ned øvre del av snødekket, men tykt snødekke kan fortsatt ha sig og høy vannmetting også om natta, og kan derfor løsne lsom glideskred.