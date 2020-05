Stygge tall: Flere førerkortbeslag søndag ettermiddag

Nyheter

Etter fartskontrollen på Berkåk tidligere på søndag, forflyttet UP seg ned til Stamnan og stilte seg opp med laseren ved fv 700 på Stamnan i Rennebu.

Resultatet må mildt sagt sies å være nedslående.

Fra klokken11.45 til 13.45, ble tre førere anmeldt og fikk førerkortet inndratt etter å ha forsert i 60-sonen i alt for høy hastighet. Den aller høyeste hastigheten ble målt til svimlende 112 km/t.

De to andre som må belage seg på en periode uten førerkort, ble målt til henholdsvis 98 og 88 km/t i 60-sonen på Stamnan.

I tillegg til tre førerkortbeslag, ble ni førere presentert for et forenklet forelegg for hastighet, og i tillegg ble det utstedt tre forenklede forelegg for mobilbruk.

- Har de råd til å betale disse kronene til staten, så må de gjerne det. Men dette handler primært om sikkerhet, sier operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet i Trøndelag, som også forteller at ingen av de tre som mistet førerkortet er lokale.

Tiller karakteriserer resultatene av de siste dagene med kontroll her i distriktet for stygge. Han sier at det spesielt søndag formiddag er mye folk ute og går tur langs veien, og da er det ikke noe særlig om det kommer en bil i voldsom fart i mot deg.

- Faren dette skaper for både møtende trafikk, syklister og gående er det vi er mest opptatt av å få bort. Vi oppfordrer folk til å ta seg bedre tid, både for sin egen del og for alle andre som ferdes langs veien, sier han.