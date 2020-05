1,5 millioner i støtte til ungdom i sommerjobb

Nyheter

Koronapandemien har ført til mye usikkerhet og økonomiske konsekvenser for mange arbeidsgivere. Dermed er det vanskeligere for de unge å få seg en deltidsjobb eller sommerjobb i år.

Med friske penger til lønnstilskudd håper fylkeskommunen og SpareBank1 SMN at flere unge kan få sommerjobb, skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding til Opdalingen.

Rennebu kommune med rekordoverskudd - 150 000 ekstra til ungdommen For andre år på rad presenterer administrasjonen i Rennebu kommune rekordoverskudd. Det kommer blant annet ungdommen til gode.

7000 kr i én uke per ungdom

Gjennom den nye støtteordningen kan kommuner og bedrifter i Trøndelag søke om lønnstilskudd til inntil 15 ungdommer. Det er kommunene som administrerer søknadene.

Det gis støtte til lønn på 7000 kr i én uke per ungdom. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet. Ungdom i alderen 15-19 kan tilbys sommerjobb i kommunen eller i lokale bedrifter.

– Det er viktig at ungdom får mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring og litt inntekt også denne sommeren. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner og lokalt næringsliv så mange unge kan få sommerjobb også i år, sier Even Ystgård, seksjonsleder Næring i Trøndelag fylkeskommune, i pressemeldingen.

214 ukelønner

Fylkeskommunen har satt av 1 000 000 kr, og SpareBank1 SMN 500 000 kr. Til sammen har de 214 ukelønner å dele ut.

– Sommerjobb er viktig for at ungdom kan komme i kontakt med arbeidslivet. Derfor er dette et godt og riktig prosjekt i en krevende situasjon. Vi er også opptatt av at man sikrer at dette skjer i ordnede former slik at ungdom også får erfaring med spillereglene i arbeidslivet med bl.a. arbeidskontrakter sier Tore Bull Hedel, banksjef relasjon LO i SpareBank 1 SMN.

Fristen for å søke på ordningen er 10. juni.