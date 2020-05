Disse idrettsanleggene i Oppdal får spillemidler

Nyheter

Hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune fordelte onsdag 162 millioner kroner til 153 frilufts- og idrettsanlegg i Trøndelag.

Oppdal kommune får 2.688.000 kroner i tildelingen til såkalte ordinære anlegg for 2020.

Fritidsparken Ski og skiskyting - asfaltert rulleskiløype: 350.000 kr

Oppdal curlinghall: 594.000 kr

Stortjønna o-kart: 63.000 kr

Oppdal klatresenter: 1.681.000 kr

Følgende prioriteres

Som følge av koronapandemien har de valgt å prioritere frivillige lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt sine anleggsprosjekter i år, skriver Trøndelag fylkeskommune.

- Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur.

Årets tildeling av spillemidler omfatter tilskudd til idrettshaller, skyteanlegg, kunstgressbaner, klubbhus og lager, ski- og alpinanlegg, orienteringskart, anlegg innen motorsport, friidrett og ridning. Det er også i år en betydelig tildeling til friluftslivsanlegg.

