- En celleteller vil spare kreftpasienter for en tidkrevende belastning

Monica Engen forteller at hun har startet en innsamlingsaksjon for å få på plass en celleteller i Oppdal. En celleteller brukes i forbindelse med kreftbehandling. I løpet av sekunder kan en celleteller kvantitere røde celler, hvite celler og blodplater i en blodprøve, og videre uttrykke undergrupper av hvite blodceller i prosent eller absolutt antall av hver type.

- I dag må kreftpasienter dra ens ærend til Orkdal for å ta en blodprøve. Dette blir etter hvert en belastning. Så hvis de kan spare seg en tur til Orkdal ved at de får celleteller på Oppdal, så må det være et pluss for mange, sier Engen til Opdalingen.

Hennes mor, Kirstin Engen, har kreft og er berørt av dette.

- Jeg har bekymret meg over at hun må reise til og fra Orkdal for å få tatt en prøve. Det er klart at det sliter på kroppen å reise så langt, sier Engen og legger til at det er flere i Oppdal som har behov for dette.

Rindal kommune har nettopp anskaffet en slik celleteller, også ved innsamlingsaksjon, og dette apparatet kom seg på cirka 120 000 kroner.

- Jeg skal ikke gi meg

Kirstin fikk påvist tykktarmskreft for første gang i 2018. Hun ble hasteoperert 4. juledag og begynte på cellegift i februar 2019. Det holdt hun på med til midten av juli. Da var hun inne på CT og kontroll og der fikk hun beskjed om at det ikke var mer kreft i kroppen.

- Det så lyst og godt ut frem til 20. desember. Da var jeg inne til kontroll og da fikk jeg beskjed om at det var rusk i maskineriet igjen. Det var en skikkelig nedtur. Jeg ble sendt til Radiumhospitalet, hvor de fjernet eggstokkene og de prøvde å varme opp cellegiften å sprøyte den inn i hele systemet. Men det fungerte ikke. Da jeg skulle hjem var det nesten så jeg fikk beskjed om at jeg skulle hjem å legge meg for godt. Det hadde jeg ingen planer om og når jeg kom hjem, så skulle jeg leve akkurat slik jeg hadde gjort mens jeg kunne det. Jeg har ikke tenkt å gi meg før jeg må, sier hun.

Støtte

- Jeg har snakket med Rindal om dette og hva som kreves. Dette er ikke et apparat som koster så mye, så jeg håper bedrifter og privatpersoner i Oppdal har lyst å være med å bidra for å få en celleteller på plass, sier Monica.

Hun har også snakket med helselaget. De skal ha et møte senere i uka og der håper Engen på et positivt svar. Hun har opprettet en konto hos Oppdalsbanken, hvor både bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner kan gi et bidrag om de ønsker det.

- Hva vil det bety for de som har kreft å få på plass et slikt apparat?

- Jeg tror mange vil sette pris på å slippe belastningen av å skulle sitte i en taxi til Orkdal. Formen og kreftene er redusert fra før av, så det å skulle slippe turen, er nok noe mange vil se positivt på, sier hun.

Kirstin sier at en celleteller vil være midt i blinken for henne.

- Det vil spare oss for mye tid og energi ved å slippe den lange reisen og ventingen, sier hun og legger til at hun synes det er stas at så mange er så positivt innstilt til dette.

Positiv kommuneoverlege

Engen forteller at hun har snakket med kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl og hun skal besørge innkjøp.

- Kommuneoverlegen er svært positiv til dette. Jeg håper innkjøpsprosessen vil gå fort, slik at vi får på plass dette apparatet fort som mulig, sier Engen.