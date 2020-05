E6-prosjekt i Soknedal gikk 215 millioner over budsjett

Nyheter

Veier24.no har omtalt at Statens vegvesen ikke fikk brukt opp 1,5 milliarder kroner som skulle gått til veier i fjor. Det til tross for at programområdet for store veiprosjekter hadde et overforbruk på 1.286 millioner kroner, og blant dem er prosjektet «E6 Vindåsliene-Korporalsbrua».