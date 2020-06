Nå er 2,3 prosent av befolkningen i Oppdal testet for koronasmitte

Nyheter

Her kan du lese møtereferatet fra onsdagens møte i Oppdal kommunes kristestab i sin helhet:

Krisestabsmøtene holdes nå hver 14. dag og fortsetter så lenge fylkesmannen krever slik rapportering.

1. Status: Nå har vi testet 163 personer som utgjør 2,3 prosent av befolkningen. Ingen nye har testet positivt.

Vi skal nå ha en kapasitet på testing av 1,5 prosent ukentlig. Folkehelseinstituttet har beregnet at vi i Norge kjenner omtrent 16 prosent av de som har vært/er positive.

2. Barnehagene og skolene har fått en veileder med trafikklys som skal beskrive hvilket nivå vi er på og hva som er tiltakene på de ulike nivåene. Per i dag ligger vi på gult lys.

Kommunal SFO/skole har åpningstid 07.30-16.00. Barnehager er det litt forskjell på avhengig av bygningsmassens muligheter. Eventuelle endringer i åpningstider blir varslet foresatte.

Vi viderefører ordningen med beredskaps barnehage/skole for de med samfunnskritiske yrker.

3. Det er kommet nye karanteneregler som tar som utgangspunkt i at færre må i karantene. Viktigst lokalt er at bare den som deler husstand med en smittet eller på annen måte har vært i samme type kontakt. Testing av personer i karantene gjøres på tredje & sjuende dag.

4. Kommunestyremøtet 4. juni gjennomføres uten tilhørere. Det vil heller ikke være mulig å gjennomføre åpen halvtime enda. Det er også viktig at representanter som er forkjøla holder seg borte og sender vara. Hvis en er kjent pollenallergiker er det nødvendig at en gjør egne vurderinger.

5. Flom: Flomsituasjonen lokalt er under kontroll med skjerpet beredskap. Gult farenivå. Da det ble klart at skjønnsmidler ble stilt til disposisjon for kommunal infrastruktur knyttet til flom, tok Oppdal kommune allikevel i forståelse med Oppdal bondelag seg den frihet å spille inn Torvesøyan og Ålbusøyan. Forutsetning i innspillet var at det ikke skulle kreves noen kommunal egenandel.

Neste krisestabsmøte finner sted 17. juni.

