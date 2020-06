Nyheter

Da skoler og barnehager i hele Norge ble stengt for å redusere koronasmitte, ble hverdagen snudd opp ned for mange. Derfor er Forskerfabrikken, med deres lokale samarbeidspartnere, glade for å kunne arrangere trygge sommerskoler også denne sommeren, til tross for at vi nå legger en utfordrende vår bak oss.