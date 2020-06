I dag tar SJ Norge over på Dovrebanen

Nyheter

Fra og med mandag 8. juni blir Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Trønderbanen og Saltenpendelen, til NORD.

– Dette er en stor dag for oss i SJ Norge, og vi har gledet oss til denne dagen helt siden 17. juni i 2019 da SJ Norge fikk beskjed om at vi hadde vunnet anbudet på Trafikkpakke 2, sier administrerende direktør i SJ Norge, Sverre Høven, i en pressemelding.

– Vi har jobbet på spreng for å bli klare, og i dag har vi full kontroll på det vi skal ha kontroll på. Det ble laget et etableringsprosjekt på flere tusen punkter som både har vært en del av kvalitetsbeskrivelsen og en langsjekkliste, fortsetter Høven.

Korona-utfordringer

Han forteller at den prekære situasjonen knyttet til koronaepidemien har skapt utfordringer for togselskapet, men at situasjonen for SJ Norge ikke er verre enn for andre.

– Alle aktører innen reiseliv, samferdsel og ikke minst turisme har tøffe tider. Det er ikke mer synd på oss enn andre. Vi får brette opp ermene og frakte norske turister til steder det er verdt å reise til, sier Høven.

– Selv om det er tøffe tider å starte opp noe nytt, så er vi selvfølgelig svært entusiastiske, legger han til.

Vil skape togentusiasme

Høven sier ambisjonen ikke bare er å skape suksess for NORD ved å få flere reisende over på tog. Han har tro på at SJ Norge skal bidra til å skape ytterligere togentusiasme i Norge.

– Skal vi overbevise de reisende om at tog er det beste fremgangsmiddelet, så må vi helt enkelt gi de reisende fordeler de ikke har i dag. Det er vår viktigste jobb, sier Høven.

Han forteller at hvis flere nordmenn tar tog, så blir det enklere å forbedre og videreutvikle tilbudet.

– Vi som jobber i SJ Norge skal gjøre det umulig for myndighetene å ikke satse enda mer på tog enn man gjør i dag, avslutter Høven.