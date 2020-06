Hytteutbyggingstrategien til oss i Venstre

Nyheter

Skrevet av Oss i Oppdal Venstre

En ting er helt sikkert. Hyttebyggingsstrategien er ikke den Ingvild Dalseg og Høyre tillegger oss. Oppdal er en aktiv og attraktiv hyttekommune. Det skal vi fortsatt være.

Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Ingvill Dalseg (H) mener det er viktigere enn noen gang at Oppdal har en tydelig og forutsigbar næringspolitikk.

Vi leverer i toppsjiktet av hyttetomter og fritidsboliger her i landet. Dette er noe vi er er og skal være stolte av. Hvorfor er Oppdal så utrolig fristende for alle de som ønsker seg en lapp av fjellnorge? Svaret er enkelt. Vi har fortsatt den unike kombinasjonen av et robust fjellandbruk, et fantastisk kulturlandskap, kombinert med urørt, lun, bratt, glatt og flott natur. Det er den kombinasjonen vi lever av, og skal leve av i all overskuelig fremtid.

Da er det en del av jobben til oss politikere å slå ring om disse kvalitetene. Vi må rett og slett greie å gjøre to ting samtidig. Jeg vil bare få lov til å minne den utrettelige forsvareren av FN sine bærekraftmål, Ingvill Dalseg om en ting. Her er det ikke enten eller, men både og. Selv den største godteriskåla blir tom en gang, som FN helt riktig sier, det er faktisk vårt ansvar at de etter oss ikke kommer til tom bolle.

Arealplanen legger, som du sier, klare føringer for hvor det kan bygges hytter - men ikke hvor mye. Det er det faktisk fagmyndighetene og oss politikere om avgjør. I de siste tre sakene i utvalg for bygg og arealsaker ble det søkt om å bygge ut 17 tomter. 12 av disse glapp gjennom det «grusomme grønne nåløyet». Det er 70 prosent uttelling det. Nåløyet er nok betydelig større enn det Høyre påstår.

Det vi ser nå er på ingen måte et radikalt og uforutsigbart politisk spor. Det er den politikken det store flertallet av befolkningen ønsker. En fortsatt sunn og fremoverlent hyttenæring, men som spiller på lag med naturen og beitenæringa vår, så enkelt er det. En ansvarlig politikk med et tydelig grønnskjær er det som ble bestilt i valget, og er det som nå blir levert av oss i flertallet Det var det siste kommunestyrevedtaket et tydelig signal på. 17 av 25 mente at en utbygger av et område med særdeles godt beite, umistelig slåtteng, et komplett omfattende fangstanlegg for villrein, rødlistearter på alle bauger og kanter og en fylkesmann som satte ned foten, må tåle en reduksjon i planene med to av fem tomter!

Vi i Venstre ønske ei sunn og fremoverlent hyttenæring, som spiller på lag med reindrifta, landbruket og naturen vår. Det bør ikke komme som noen overraskelse for ei jordmor, som er vant til å vise omsorg for både mor og barn, å se politikere som viser omsorg for både natur og utbygger. En god sommer ønskes dere alle, enten dere er fra Høyre, beiter i utmark, bygger ut, koser dere på hytta, eller prøver å overleve som rødlisteart.