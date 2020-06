Nyheter

Rennebu sykehjem, har en skjermet enhet for pasienter med demens og psykiatri. Nå jobbes det for et løft innen demens og psykiatrien. Vi sitter ute i vakre sansehagen sammen med primærsykepleier Hege Karima Skjevdal, og samtaler om et nytt løft med økte ressurser i demensomsorgen på sykehjemmet.