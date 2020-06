I helga kan du bli med inn i Soknedals-tunnelen

Nyheter

- Det er ikke lenge til åpning av ny E6, og innbyggerne i Soknedal får nå en unik mulighet til å bli med inn for å se hvordan Soknedalstunnelen blir på nært hold, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det blir ulike aktiviteter utenfor og inne i tunnelen. Blant annet blir det rulleskiløp og gatebilutstilling. Historielaget skal også vise fram historiske bilder fra Soknedal sentrum de siste 100 årene.

Det vil være anledning til å gå gjennom hele eller deler av tunnelen, som er om lag 3,6 kilometer lang.

- Det vil måtte være restriksjoner knyttet til Covid 19 som alle må respektere. Det vil være oppslag for å minne folk om å holde avstand og unngå sammenstimlinger. Vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve å se nærmere på tunnelen på nært hold, men må ta forbehold om at vi ved for stor tilstrømming må be om at personer må forlate området til det blir mindre folk samlet, sier Johnsen.