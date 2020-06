Ingen personskade da bil kjørte av veien på E6

Nyheter

Berit Trønsdal ved Oppdal lensmannskontor, forteller at det ikke oppstod personskade, da en bil med to personer kjørte av veien i Skamfersvingen, sør for Berkåk sentrum.

Årsaken til utforkjøringen er det for tidlig å si noe om.

Ambulanse er på stedet, og lokalt mannskap fra Trøndelag brann- og redningstjeneste dirigerer den nokså tette sommertrafikken forbi stedet der bilen står i grøfta. Veien er åpen i ett felt.

NAF Oppdal er også ankommet, og bistår i å få fraktet bort bilen.

Nødetater rykket lørdag formiddag ut etter melding om et kjøretøy som har kjørt i grøfta mellom Stavåbrua og Berkåk sentrum.

- Det skal være to personer i bilen, og så vidt vi kjenner til, er begge ute av kjøretøyet, forteller operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Kirsten Bergstrøm, til Opdalingen lørdag klokken 11.35.

Det er for tidlig å si noe om årsak og skadeomfang, og Bergstrøm opplyser at en politipatrulje fra Oppdal nå er på vei til stedet.