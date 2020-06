Rennebu kommune: Disse reglene gjelder ved private og offentlige arrangement

Nyheter

Rennebu kommune mottar fortsatt mange henvendelser om hvilke regler som gjelder i forhold til både offentlige og private arrangementer.

Under kan du lese reglene du må forholde deg til.

Offentlig sted

Som offentlig sted menes et bestemt sted for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Kan være opptil 200 gjester, arrangører kommer i tillegg.

Må være en ansvarlig arrangør.

Må følge kravene i forskriften om blant annet:

En meter avstand

Ingen syke kan møte

Mulighet for god håndhygiene

Oversikt over hvem som er tilstede (viktig for eventuell smitteoppsporing)

Informasjon til dem som deltar

Bistår med eventuell smitteoppsporing

Følger relevante standarder om smittevern

Som offentlig sted regnes blant annet:

Hoteller

Grendehus

Forsamlingshus

Konferansesaler

Haller

Smittevernveileder for arrangementer

Privat arrangement

Er selskapet på et privat sted, gjelder fortsatt regelen om maks 20 personer, og det må være minst en meter mellom gjestene som ikke tilhører samme husstand.

Du kan altsa ikke arrangere et selskap hjemme med over 20 personer, uansett hvor stort hus du har. Du kan heller ikke arrangere selskap ute i hagen med over 20 personer.