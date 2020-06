Fortsatt fare for skogbrann før St.Hans

Nyheter

Dette gjelder spesielt i Innlandet og Trøndelag, samt deler av Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke starter en brann.

Det er uansett ikke fritt fram å tenne sankthansbål. Det er forbudt i eller nær skogen. Der det garantert ikke fører til brann, er sankthansbål tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs kysten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot at brannfaren fortsatt kan være stor rundt om i landet. Noen steder har det kommet en del regn den siste tiden, mens andre steder har det ikke kommet så mye som en dråpe.

– Det spesielle nå er at skogbrannfaren fortsatt er veldig stor, selv om det har regnet mange steder. Vegetasjonen tørker fort opp og det ser ut til at det fortsetter å være tørt den nærmeste tiden, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.