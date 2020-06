Nyheter

- Vi ber nå rådmannen vår om å legge fram et veikart for full bredbåndsdekning i hele Trøndelag. Det koster en milliard kroner til sammen, og det er det verdt. Dette handler om å sikre at alle kan bo og leve i hele fylket, sier fylkestingspolitiker Kristian Torve (Ap) fra Oppdal.