- Folk som vil til fjells, bør bestille seg rom så tidlig som mulig

Nyheter

Rett før helga åpnet Trondhjems Turistforenings (TT) turisthytter i Trollheimen endelig dørene for sommeren. På grunn av koronasituasjonen, er det lagt ned begrensninger for hvor mange som kan besøke hyttene samtidig og det er også krav om forhåndsbestilling for de som ønsker overnatting.

- Den første helgen har gått som vanlig. Det er aldri noe rakettfart her oppe i starten av sesongen. Vi er fortsatt i litt innkjøringsmodus. Vi må jo ta litt ekstraordinære hensyn i år, og vi føler nå vi er godt tilpasset regler og forskrifter med hensyn til smittevern, sier hyttevert ved Jøldalshytta, Karl Olav Mærk, til Opdalingen.

- På den sikre siden

Jøldalshytta tilbyr i en normal sesong 94 sengeplasser. I skrivende stund er sengekapasiteten begrenset til 44 enheter.

- Vi har lagt oss lavt for å være sikre på at vi klarer å overholde retningslinjene for å unngå smittespredning. Med 44 tilgjengelige sengeplasser, har vi en god sikkerhetsmargin. Vi kan tilby flere plasser og fortsatt være godt innafor retningslinjene, men vi begrenser oss for å være helt sikre. Nå kan vi med hånda på hjertet si at både gjester og ansatte er trygge hos oss. Om vi ser at alt fungerer godt, har vi muligheten til å øke kapasiteten etter hvert.

- Hva med de som er på dagstur og bare ønsker å stikke innom på snarvisitt?

- Vi håndterer dagsbesøk på normal måte, men vi må utvise litt vett og forstand. Kommer det en gruppe på 5-6 personer, ber vi dem nok om å bestemme seg om hva de vil ha, før én av dem kommer inn og bestiller.

I tillegg til sengeplassene, er det mulighet for å leie seg teltplass. Også dette må reserveres på forhånd. Du finner mer informasjon om teltregler på www.tt.no.

- Fint turføre

Mærk forteller om supert turvær i Trollheimen.

- Akkurat nå er det helt glimrende. Det er veldig lite vind og lettskyet, det er så å si ikke bevegelse i trærne. Det ser veldig bra ut for de kommende dagene, sier hytteverten.

Denne uka har hytta rundt 30 gjester. 20 av disse er ungdommer i alderen 13 til 16 år, samt ledere, som deltar på turistforeningens Newton Camp.

Mærk forventer at turgåertrafikken kommer til å ta seg opp betraktelig fra neste uke.

- De to første ukene er rolige stort sett hvert år, men vi forventer at det tar seg opp etter det.

Flere har nå begynt å gå på de kjente og kjøre turrutene i Trollheimen.

- Det er vått enkelte plasser, og det er ikke alle rutene som er gangbare ennå. Blant annet har jeg ikke hørt om noen som har gått over Trollhetta, ennå. Sett bort fra det, hører jeg om fine forhold i fjellet.

Strengere avbestillingsvilkår

Hytta begynner nå å få bra med overnattingsbestillinger.

- Det er ikke tvil om at folk har savnet tilbudet, særlig siden vi måtte holde stengt i påska. Vi opplever allerede nå at noen dager begynner å bli fullbooket, så folk som har tenkt å gå trekanten bør bestemme seg og booke så tidlig som mulig.

En endring i år, er at turistforeningen har innført strengere avbestillingvilkår.

- Før har folk brukt å avbestille på veldig kort varsel, for eksempel hvis været ikke ble så fint som de ønsket. I år regner vi med at det i perioder vil bli ventelister med folk som ikke får rom. Får vi da en sein avbestilling, kan det være for seint for oss å få solgt rommet til noen andre. 2020-sesongen ser ikke ut til å bli det helt store for TT rent forretningsmessig, men vi opprettholder tilbudet. Vi risikerer at økonomien ikke kommer til å henge helt på grep og da må folk ha forståelse for at vi ikke kan tape penger på at folk ringer og avbestiller dagen de egentlig skal komme – eller om de i verste fall bare dropper å møte opp overhodet. Dette er vanlig praksis over alt.

Jøldalshytta holder åpent frem til 13. september.

Fredag åpnet flere av turisthyttene i Trollheimen Men det er ikke bare å møte opp ved hyttene på dagen.