Politiet melder fredag ettermiddag på Twitter at UP har hatt kontroll i Nåverdalen på Rv3. Utfallet ble fire forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon og 24 forelegg for hastighetsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 114 km/t i 80-sonen. En bilist fikk førerkort beslaglagt på grunn av for mange prikker.